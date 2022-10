Neben Elton: Sophia Thomalla moderiert die "TV total Wok-WM"

Die "TV total Wok-WM" geht wieder an den Start! 2015 flimmerte die Unterhaltungsshow, bei der Prominente in Küchengeräten rodeln, zuletzt über den Bildschirm. Jetzt kehrt das von Stefan Raab (55) erfundene Event nach dessen TV-Aus am 12. November endlich zurück ins Fernsehen. Moderiert wird das Spektakel von Elton (51) – doch er steht nicht alleine vor der Kamera: Sophia Thomalla (33) wird ihn unterstützen und am Ende der Bahn auf die Promis warten.

Das verkündete sie jetzt auf Instagram mit einem Erinnerungsfoto von ihrer letzten Moderation der Veranstaltung 2015 und teilte gleich eine lustige Anekdote dazu. "Ich war damals 26, das Outfit unglücklich gewählt. Gelangte während der Moderation ständig zu nah an den Heizstrahler, sodass einer meine Overknee-Stiefel mitten in der Sendung plötzlich in Flammen stand und lichterloh brannte", berichtete Sophia. Diesmal werde sie sich besser vorbereiten: "Sie haben mir eine dicke Jacke besorgt, haben sie gesagt."

Auch die Promis, auf die Sophia am Ende der Bahn treffen wird, sind schon bekannt. Unter anderem werden Fabian Hambüchen (34), Evelyn Burdecki (34) und Lucas Cordalis (55) im Einer-Wok gegeneinander antreten. Im Vierer-Wok fahren beispielsweise der neue tv total-Moderator Sebastian Pufpaff (46), Joey Kelly (49) mit seinen Söhnen oder YouTuber Luca Scharpenberg (26).

Getty Images Elton bei der Wok-WM 2006

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

Getty Images Joey Kelly bei der Wok-WM 2010

