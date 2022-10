"Promi Big Brother": Zieht Micaela Schäfer in den Container?

Ist sie eine der Kandidatinnen für Promi Big Brother? Die beliebte TV-Show geht am 18. November in die nächste Runde. Vergangenes Jahr sorgte der Cast rund um Rafi Rachek (32) für jede Menge Zoff und zugleich Unterhaltung. Nun spekuliert man bereits, wer in rund einem Monat in den Container einziehen wird. Laut Medienberichten könnte DSDS-Star Menderes (37) dabei sein. Nun heißt es: Auch Micaela Schäfer (38) soll sich der Herausforderung stellen!

Das behauptet zumindest Bild. Das Blatt meint zu wissen, dass das Erotikmodel in der diesjährigen Ausgabe am Start ist. Micaela dementiert ihre Teilnahme zwar, jedoch soll der Cast ja auch noch geheim bleiben. "Aber ich bin auch schon sehr gespannt, wer dabei sein wird", betonte sie daraufhin. Falls die einstige Dschungelcamp-Kandidatin tatsächlich dabei ist, wird sie definitiv auf einen Fußball-Star treffen.

Das bestätigte der Sender Sat.1 bereits. "2022 wird eine Fußball-Legende bei 'Promi Big Brother' dabei sein", hieß es in einem offiziellen Statement. So wird gemunkelt, dass es sich dabei um Thorsten Legat (53) handeln könnte. Er hat schon reichlich Reality-TV-Erfahrung sammeln dürfen – etwa bei Das Sommerhaus der Stars.

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

ActionPress Micaela Schäfer, Nacktmodel

RTLZWEI Thorsten Legat bei "Skate Fever"

