"War in Beziehung": Bestätigt Steffi Giesinger die Trennung?

Macht sie es hiermit offiziell? Die Trennungsindizien rund um Stefanie Giesinger (25) und Marcus Butler (30) verdichten sich. Nachdem sie im Netz meinte, dass sie und ihre Cousins Single seien, löschte die einstige GNTM-Gewinnerin auch die Turtel-Pics mit dem Briten. Außerdem hat sie ihre eigene Wohnung gekauft – von einem Umzug gemeinsam mit Marcus fehlt jegliche Spur. Und jetzt dieser Hammer: Stefanie macht Werbung für eine Dating-App und findet klare Worte!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Dating-App Bumble führte sie ein offenes Gespräch über erste Dates, Sexualität und ihr Liebesleben. So habe die Beauty nie wirklich diese wilde Phase gehabt, von der alle immer sprechen. "Und diese Phase hätte ich auch gerne mal in meinem Leben. Die hatte ich tatsächlich noch nicht, weil ich mit 18 in eine Beziehung kam und sieben Jahre in einer Beziehung war", sprach Steffi total offen aus. Ihre gewählten Worte lassen vermuten: Sie und Marcus sind tatsächlich getrennt.

"Und ich bin jetzt er so, dass ich denke 'Wie zum Teufel funktioniert ein One-Night-Stand?'", plauderte sie weiter. Ihr Gesprächspartner fragte sie dann weiter übers Daten aus. "Wenn du jetzt am Daten bist und du hast den Einen gefunden", fragte er, woraufhin Steffi prompt antwortete: "Hoffentlich. Aber ich bin die Eine für mich." Offenbar hat Marcus keinen Platz mehr in ihrem Leben.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger, Influencer

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger in Paris, Juni 2022

