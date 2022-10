Steht bei William und Kate demnächst neuer Nachwuchs an?

Darf sich Prinz William (40) schon bald über neuen Nachwuchs freuen? Der Prinz von Wales und seine Frau Prinzessin Kate (40) gaben sich 2011 in London das Jawort. Zwei Jahre später kam Prinz George (9) auf die Welt – einige Jahre darauf begrüßte das Pärchen Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Seitdem genießen die Royals ihr Familienleben in vollen Zügen. Doch haben Kate und William mit der Kinderplanung abgeschlossen?

Wie Us Weekly berichtete, sei die 40-Jährige einer erneuten Schwangerschaft nicht abgeneigt. "Kate spricht schon seit einiger Zeit davon, dass sie ein weiteres Baby möchte", schilderte ein Insider. Ihr Mann hingegen schien zunächst anderer Meinung zu sein. "Sie hat sich immer vier Kinder gewünscht, und obwohl William ursprünglich mit drei Kindern zufrieden war, hat sie es geschafft, ihn zu überreden", fügte die Quelle hinzu.

In einem Interview mit Hello gab Kate einen kleinen Einblick in das Muttersein. "Ich denke immer, Louis ist ein Baby, aber er ist jetzt ein großer Junge. Es kommt mir vor wie gestern", erklärte die Royal-Lady. Dies soll besonders ihrem Ehemann einige Bedenken bereiten. "William macht sich immer Sorgen, wenn ich auf unter einjährige Kinder treffe, dass ich nach Hause komme und sage: 'Lass uns noch eins haben'", witzelte Kate.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William im Juli 2022

