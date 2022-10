Wen feiern die "The Masked Singer"-Zuschauer am meisten?

Wen wollen die Fans weiter bei The Masked Singer sehen? In der beliebten Rateshow treten in diesem Jahr mal wieder prominente Persönlichkeiten an, die Spaß am Singen haben. Bislang wurden zwei von den neun Kandidaten bereits enttarnt: Katja Burkard (57) versteckte sich unter dem Brokkoli, Jutta Speidel (68) sang unter dem Walross-Kostüm. Am Samstag läuft die dritte Show – welche Kostüme sollen in jedem Fall weiterkommen?

Noch sieben Teilnehmer sind im Rennen um den Sieg bei "The Masked Singer": Die Zahnfee begeisterte das Publikum in der zweiten Show unter anderem mit ihrer Darbietung des Katy Perry-Songs "Firework" – was wird sie sich wohl nächstes Mal einfallen lassen? Auch die Black Mamba brachte die Menge mit "Temple of Love" von Sisters of Mercy zum Ausrasten. Die Pfeife konnte aber mit ihrer emotionalen Version von "Wicked Game" mindestens genauso begeistern.

Aber auch der Werwolf, der Maulwurf, No Name und Goldi sorgten für eine Menge Stimmung im Publikum und unterhielten die Menge. Welche Maske wollt ihr unbedingt in der nächsten Runde sehen? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

ProSieben/Willi Weber Jutta Speidel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die Zahnfee bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Der Werwolf bei "Masked Singer" 2022

