"The Masked Singer"-Exit: Diese Promi-Dame ist das Walross!

Und schon wieder musste ein Promi die Maske abnehmen! In der zweiten Folge der beliebten TV-Show The Masked Singer gab das Rateteam um Ruth Moschner (46) wieder alles, um die kostümierten Stars zu entlarven: Unter anderem kämpften der Werwolf, die Pfeife, die Zahnfee und Co. um den Einzug in die nächste Runde. Für diese Kandidatin ist der Traum vom "The Masked Singer"-Sieg aber jetzt geplatzt: Das Walross ist raus – und es war...

Am Ende der zweiten Folge fiel die letzte Entscheidung zwischen zwei Kostümen: Das Walross und No Name mussten bis zum Schluss zittern. Letztendlich bekam das Walross aber die wenigsten Votes der Zuschauer und ist somit bei "The Masked Singer" aus dem Rennen. Nach der Verkündung des Exits stand die spannende Demaskierung an: Unter der aufwendigen Maske versteckte sich niemand Geringeres als die "Fleisch"-Schauspielerin Jutta Speidel.

Die Demaskierung war aber nicht nur für das Publikum eine große Überraschung – auch das Rateteam hat nicht mit Jutta gerechnet! Ruth, Carolin Kebekus (42) und Eko Fresh (39) tippten während der Live-Show stattdessen auf Sandra Maischberger (56), Tina Ruland (55) oder auch Janine Kunze (48).

ProSieben / Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Eko Fresh bei "The Masked Singer"

Getty Images Jutta Speidel, Schauspielerin

ProSieben / Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

