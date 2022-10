Alles zu viel? Britney Spears löscht ihr Social-Media-Profil

Ob Britney Spears (40) zur Ruhe kommen will? Die vergangenen Monate waren extrem hart für die Sängerin – immerhin setzte sie sich viel mit ihrer 13-jährigen Vormundschaft auseinander und packte einige grausame Details darüber aus. Zuletzt teilte sie mit ihren Fans, dass ihre Mutter Lynne Spears ihr sogar einst heftig eine verpasste. Nach den Erinnerungen an ihre Vergangenheit muss sich die "Toxic"-Interpretin nun offenbar erholen. Britneys Social-Media-Profil ist offline!

Egal ob mit tiefgründigen Zitaten, leicht bekleideten Pics oder Tanzvideos – Britney hält ihre Fans eigentlich täglich via Instagram auf dem Laufenden. Doch aktuell ist es ruhig um die hübsche Blondine – denn gibt man ihren Namen in die Suchleiste ein, ist das Profil der 40-Jährigen nicht mehr auffindbar. Wie lang Britney ihre Netzpause genießen will, hatte sie vorher nicht angekündigt.

Eines ist jedoch sicher: Eine Versöhnung zwischen Britney und ihrer Familie ist ausgeschlossen. Das machte die zweifache Mama zuletzt mit ziemlich deutlichen Worten klar. "Mama, nimm deine Entschuldigung und verpiss dich", schrieb sie im Netz, nachdem ihre Mutter unter einem von Britneys Beiträgen öffentlich um Verzeihung bat.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

