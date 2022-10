Aurora Ramazzotti präsentiert ihr kleines Baby-Bäuchlein!

Eine kleine Rundung ist schon zu sehen! Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte Aurora Ramazzotti (25) Ende September offiziell, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza ein Kind erwarten. So wurde die Brünette bereits mit ihrer Mama Michelle Hunziker (45) fleißig beim Shoppen von Baby-Sachen gesichtet. Doch bis zur Geburt wird es augenscheinlich noch ein bisschen dauern: Aurora ließ sich in einem engen Kleid ablichten, das einen Blick auf ihren Mini-Babybauch freigab.

Auf Instagram postete die Tochter der einstigen Wetten, dass..?-Moderatorin ein Bild, das sie in Rom zeigt. In einem schwarzen engen Kleid mit Spaghetti-Trägern saß die 25-Jährige auf einer Mauer eines Hausdaches. Ihr Outfit pimpte die Bald-Mama mit einer schwarzen kleinen Tragetasche sowie einer Kette mit einer Sonnenbrille auf. Ihr figurbetonter Look setzte dabei ihren Babybauch gut in Szene: Auch wenn die Rundung noch klein ist, ist sie dennoch erkennbar.

Die Fans reagierten begeistert auf den Schnappschuss. Das beweisen nicht nur die rund 88.000 Likes binnen einer Stunde, sondern auch die Kommentare. "Man kann deinen Bauch sehen – wie schön du doch bist", schrieb ein User unter den Beitrag. Ein anderer Follower scherzte: "Wunderschön! Kaum zu glauben, dass ich den gleichen süßen Bauch wie du habe, ohne schwanger zu sein."

Anzeige

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker

Anzeige

MEGA Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de