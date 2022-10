Doch nicht Queen Consort? Palast will Camilla anders nennen

Insider aus dem Palast packen mal wieder aus! Seitdem Queen Elizabeth II. (✝96) gestorben ist, ist ihr Sohn Charles (73) der Monarch der britischen Königsfamilie. Seine Ehefrau Camilla (75) bekam daraufhin den Titel Queen Consort. Dieser berechtigt sie zwar nicht zu regieren, jedoch ist sie somit die wichtigste Frau im Palast. Nun werden aber Stimmen laut, dass man sie so wohl gar nicht nennen werde: Camilla könnte einen anderen, bedeutsameren Titel bekommen!

Wie The Telegraph berichtete, gebe es Versuche, "Consort" still und heimlich aus ihrem Titel zu streichen. Somit würde man sie in Zukunft tatsächlich einfach "Queen Camilla" nennen! Der traditionelle Titel der Ehefrau des regierenden Königs beinhaltet eigentlich immer "Consort", doch auch schon bei Queen Elizabeths Mutter wurde diese alte Regel aufgehoben. Charles hofft angeblich, dass seiner jetzigen Frau dieselbe Ehre zuteilwird.

Es scheint jedoch eine etwas heiklere Angelegenheit zu sein, da Camilla die zweite Frau von Charles und nicht unumstritten ist. Daher könnte es sein, dass ihr Titelwechsel nicht allzu gut von der Öffentlichkeit angenommen wird.

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles III. und Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla bei ihrem Besuch in Wales, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de