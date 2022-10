So emotional trauern "Harry Potter"-Stars um Robbie Coltrane

Die Harry Potter-Stars zollen ihrem Co-Star Tribut. Am Mittwochabend gab Robbie Coltranes (72) Agent bekannt, dass der Hagrid-Darsteller in einem schottischen Krankenhaus verstorben ist. Zu dem traurigen Verlust meldete sich bereits J.K. Rowling (57), die die Grundlage der Welt rund um Hogwarts und Co. geschaffen hatte, mit emotionalen Worten. Nun zogen auch seine ehemaligen Set-Kollegen nach: Daniel Radcliffe (33), Emma Watson (32) und andere "Harry Potter"-Stars gedachten Robbie mit rührenden Zeilen.

Der Hauptdarsteller selbst verabschiedete sich in einem Statement, das Variety vorliegt, von seinem Wegbegleiter. "Robbie war einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe, und hat uns als Kinder am Set ständig zum Lachen gebracht", schrieb Daniel Radcliffe und betonte das "unglaubliche Glück", ihn gekannt und mit ihm gearbeitet zu haben. Dem schloss sich auch Emma Watson an. "Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er sehr fürsorglich und mitfühlend zu mir als Kind und als Erwachsene", ehrte die Hermine-Darstellerin ihn in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich werde deine Herzlichkeit, deine Spitznamen, deine Wärme, dein Lachen und deine Umarmungen wirklich vermissen."

Bonnie Wright (31), die in "Harry Potter" Ginny Weasley verkörperte, widmete Robbie ebenfalls gefühlvolle Zeilen via Instagram. "Robbie hat Hagrids Wärme, seinen Sinn für Heimat und seine bedingungslose Liebe zu seinen Schülern und magischen Kreaturen so brillant verkörpert", schwärmte sie. Er habe am Set stets das Gefühl von Zusammengehörigkeit geschaffen. Auch die Zwillinge Oliver (36) und James Phelps (36) trauerten im Netz und erinnerten sich an seine ersten Worte zu ihnen am Set. "Genieße es, du wirst großartig sein", habe er James, der damals in seiner Nervosität versank, versichert.

Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Rupert Grint, Robbie Coltrane, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Jahr 2003

James und Oliver Phelps in "Harry Potter"

