Kryptische Zeilen: Reagiert Gisele Bündchen auf Tom-Drama?

Meint Gisele Bündchen (42) hier etwa den Ehestreit mit ihrem Mann Tom Brady (45)? Seit 2009 geht das Traumpaar gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten der NFL-Star und das Model in den darauffolgenden Jahren mit ihren gemeinsamen Kindern Vivian (9) und Benjamin (12). Doch seit einigen Wochen soll es zwischen den beiden gewaltig kriseln – angeblich wurden bereits Scheidungsanwälte hinzugezogen. Jetzt kommentierte Gisele einen kryptischen Post, was ihre Fans aufhorchen ließ!

Am vergangenen Dienstag teilte der Autor Jay Shetty (35) auf Instagram ein Zitat, indem es heißt: "Du kannst keine feste Beziehung mit jemandem führen, der dir gegenüber inkonsequent ist". Außerdem fügte er in der Bildunterschrift hinzu: "Liebe ist eine tägliche Anstrengung. An manchen Tagen mag es leichter gehen als an anderen und das ist okay, aber was immer konstant bleiben sollte, ist der Respekt und die Bewunderung, die man für die Werte und Ziele des Partners hat." Gisele schienen diese Worte zu gefallen – in den Kommentaren postete die 42-Jährige ein Emoji, das zwei zusammengepresste, zustimmende Hände darstellt. Spielt Gisele hier auf das Tom-Drama an?

Aber auch Tom heizte die Gerüchteküche zuletzt ordentlich an! Erst vor wenigen Tagen sprach er in dem Podcast "Let's Go! SiriusXM-Show" über seine angeschlagene psychische Gesundheit: "Es gibt Dinge, die ich in meinen 40ern durchmache, so ist das Leben", offenbarte er. Ob Tom mit der Aussage auf das Ehedrama anspielen wollte, verriet er allerdings nicht.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2010

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

