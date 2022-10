Nach "The Masked Singer"-Aus: Erste Worte von Thomas Hayo

Thomas Hayo hatte eine Menge Spaß! Vor wenigen Minuten wurde bei The Masked Singer ein weiterer Promi demaskiert. Nicht in die nächste Runde geschafft hat es die Pfeife. Unter der Maske steckte der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror Thomas Hayo und sorgte damit für eine große Überraschung. Wie Thomas anschließend verriet, habe es ihm gefallen, Teil der Show gewesen zu sein.

"Es war supergeil! Du darfst hier endlich das machen, was du zu Hause unter der Dusche machst. Es hat riesen Spaß gemacht", freute sich der 53-Jährige nach seiner Demaskierung im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel (52). Zudem verriet der Modelagent, dass es ziemlich schwer war, mit seinem Kostüm etwas zu sehen. "Blind singen geht, tanzen war schwieriger. Mein Hauptziel war nicht von der Bühne zu fallen", erzählte er lachend.

Während unter anderem Ross Antony (48) als auch die Zuschauer Jimi Blue Ochsenknecht (30) unter der Maske vermutet hatten, bewies Ruth Moschner (46) wieder ihr Händchen im Erraten der Promis. Doch woran hat die Blondine Thomas erkannt? Sein Akzent soll ihn verraten haben. "Du hast so einen schönen warmen Ton in der Stimme. Ich hätte aber auch falschliegen können, diese Staffel macht mich wahnsinnig", erklärte die Moderatorin.

