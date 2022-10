Nächster "The Masked Singer"-Exit: ER war die blaue Pfeife!

Der nächste Promi wurde demaskiert! Auch in der dritten Ausgabe von The Masked Singer versuchte das Rateteam rund um Ruth Moschner (46) sowie die Zuschauer zu Hause zu erraten, welche prominenten Persönlichkeiten hinter den Maskierungen stecken. Diese wiederum gaben ihr Bestes, das Publikum mit ihrer Performance zu überzeugen. Doch ein Kandidat musste sich jetzt in dem beliebten Gesangswettbewerb geschlagen geben: Die Pfeife ließ die Maske fallen– aber wer steckte in dem Kostüm?

Drei Kostüme mussten heute um das Weiterkommen zittern: Black Mamba, die Pfeife sowie der erst in der Sendung getaufte Roboter Rosty. Doch dieser durfte sich letztendlich über den Einzug in die nächste Show freuen, genauso wie die Black Mamba. Für die Pfeife hat es somit nicht gereicht. Doch welcher Promi verbarg sich hinter der Maske? Thomas Hayo gab in den drei Shows sein Gesangstalent zum Besten!

Damit haben sowohl die Zuschauer als auch die Gäste im Rateteam nicht gerechnet. Während Yvonne Catterfeld (42) Fußballer Sami Khedira (35) in dem Kostüm der Pfeife vermutete, tippten Ross Antony (48) als auch die Zuschauer auf den "Die Wilden Kerle"-Darsteller Jimi Blue Ochsenknecht (30). Lediglich Ruth Moschner lag mit ihrer Vermutung, dass der einstige Germany's next Topmodel-Juror unter der Maske steht, richtig.

ProSieben / Willi Weber Die Trillerpfeife bei "Masked Singer" 2022

Getty Images Thomas Hayo, Creative Director

ProSieben/Willi Weber Die Pfeife bei "The Masked Singer"

