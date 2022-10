Nach Trennung: Emily Ratajkowski genießt ihre neue Freiheit

Emily Ratajkowski (31) kommt wohl gut mit der Trennung klar! Über mehrere Wochen lang machten Gerüchte die Runde, dass das Model von seinem Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) betrogen wurde. Zunächst äußerte sich die Beauty nicht dazu, bis sie dann im vergangenen September bestätigte: Sie ist wieder single! Doch anstatt Trübsal zu blasen, blickt die Mama eines Sohnes positiv in die Zukunft: Emily genießt ihre neugewonnene Freiheit als Single sogar in vollen Zügen!

Mit Vanity Fair sprach die Laufstegschönheit über ihr Buch "My Body", das vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Dabei ging sie besonders auf ein Kapitel ein: In einem Abschnitt beschrieb sie eine bestimmte Art von Glücklichsein. Sie erklärte, dass es dabei darum gehe, dass man manchmal etwas loslassen müsse, um wieder happy zu sein. "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben single und ich habe das Gefühl, dass ich die Freiheit genieße, mir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich wahrgenommen werde", ergänzte sie.

Das Singleleben der 31-Jährigen zog in den vergangenen Wochen jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. So wurde sie Mitte August gemeinsam mit Brad Pitt (58) in einem Restaurant gesichtet. Auch wenn ihr Treffen erst den Anschein erweckte, als würde sich mehr bei den beiden entwickeln, stellte ein Insider gegenüber Page Six klar: "Die Leute spekulieren schon seit einer Weile darüber. Brad ist mit niemandem zusammen. Sie wurden nur schon ein paar Mal zusammen gesehen."

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard im September 2019 in Toronto

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juli 2021

