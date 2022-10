Nur wegen Business: Dafür würde Lizzo ihren Freund heiraten

Lizzo (34) steht dem Thema Heirat wohl sehr pragmatisch gegenüber. Ende 2021 sah man die Sängerin des Öfteren mit einem Unbekannten auf romantischen Dates. Doch erst im April dieses Jahres bestätigte die "Truth Hurts"-Interpretin endlich das, was viele ihrer Fans schon vermutet hatten: Sie ist in einer Beziehung! Allerdings sei sie noch nicht bereit, den nächsten Schritt zu wagen – außer: Für ein gemeinsames Unternehmen würde Lizzo ihrem Freund das Jawort geben!

In einem Vanity-Fair-Interview kam die Musikerin auf das Thema Heirat zu sprechen. Sie erzählte, dass sie das Konzept der Monogamie hinterfrage. "Ich denke nicht an Sex, wenn ich an Monogamie und Regeln denke. Ich denke an die Autonomie und Unabhängigkeit von ihm und mir", begründete Lizzo, stellte jedoch klar, dass sie und ihr Freund Myke nicht polyamor sind. Dennoch sehe sie momentan noch keinen Ring an ihrem Finger und scherzte: "Möchte ich heiraten? Wenn ich mit ihm ein Unternehmen gründen würde, würde ich heiraten, denn dann kommen die Finanzen zusammen."

Obwohl die 34-Jährige sich nicht bereit fühlt, den Bund der Ehe einzugehen, ist sie trotzdem sehr glücklich in ihrer Beziehung. "Ich kenne ihn seit über sechs Jahren. Er ist alles. Wir sind einfach verliebt. Und das war's", plauderte Lizzo aus.

Getty Images Lizzo im Oktober 2022

Getty Images Lizzo im August 2022

Getty Images Lizzo im August 2016

