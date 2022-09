"Ich bin verliebt": Lizzo schwärmt von ihrem neuen Freund

Lizzo (34) schwebt auf Wolke sieben! Anfang des Jahres heizte die Sängerin erstmals die Gerüchteküche an, nachdem sie mehrere Male mit einem unbekannten Mann gesehen worden war. Im April setzte sie den Spekulationen ein Ende und bestätigte: Ja, sie ist wieder vergeben! Details hielt sie jedoch bisher eher aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun schwärmte Lizzo süß von ihrem neuen Freund!

In der Show "Audacy Check In" kam die "It's About Damn Time"-Interpretin unter anderem auch auf ihren neuen Lover zu sprechen. "Ich bin verliebt", schwärmte Lizzo total offen über ihren Freund Myke Wright. Offenbar hat er auch schon einen Spitznamen für seine Liebste! "Er hat einen eigenen Namen für mich, er nennt mich Melly. Er ist kreativ", erklärte Lizzo, deren bürgerlicher Name eigentlich Melissa Viviane Jefferson ist.

Schon vor einigen Monaten hatte die 34-Jährige klargestellt, welch ein Glück sie mit ihrem neuen Partner hat. So steht ihr Erfolg der Beziehung beispielsweise gar nicht im Wege: "Wenn man die richtige Person hat, dann nicht. Überhaupt nicht, das ist nicht einmal ein Faktor. Es sollte eine gegenseitige Unterstützung sein, egal was die Person tut", verriet sie damals in der "Radio Andy Show".

Getty Images Lizzo, Sängerin

Getty Images Lizzo bei den MTV VMAs 2022

Getty Images Lizzo im September 2021 in New York City

