Pietro Lombardi prahlt rum: Er verdient mehr als Laura!

Pietro Lombardi (30) stellt klar: Er verdient mehr als seine Freundin Laura Maria Rypa (26)! In dem gemeinsamen Podcast "On-/Off" plauderte der DSDS-Star ganz ungeniert: "Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient." Das zeigte er auch jetzt direkt: Für die Dreharbeiten der neuen Staffel von DSDS flog er mit seiner Liebsten im Privatjet nach Mallorca und mietete sich dort eine schmucke Villa.

