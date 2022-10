Robbie Coltrane (†) war sich sicher: Hagrid wird weiterleben

Dank Rubeus Hagrid wird Robbie Coltrane (72) unvergessen bleiben – dessen war sich auch der Schauspieler schon zu Lebzeiten sicher. Am Freitagabend wurde bekannt, dass der Schauspieler in einem schottischen Krankenhaus verstorben ist. Seither melden sich seine Wegbegleiter wie Harry Potter-Autorin J.K. Rowling (57) mit rührenden Zeilen zu Wort. Aufgrund der Verfilmung ihrer Werke erlangte er Kultstatus. Schon vor seinem Tod versicherte Robbie, dass Hagrid für immer weiterleben würde.

In der Reunion "Harry Potter: Return to Hogwarts" kam auch der 72-Jährige zu Wort und sprach emotional über die Filmreihe: "Das Vermächtnis der Filme ist, dass die Generation meiner Kinder sie ihren Kindern zeigen wird. Sie könnten sie sich also in 50 Jahren ansehen, ganz einfach. Ich werde dann leider nicht mehr hier sein – aber Hagrid, ja." Auch bei Robbie selbst hätte die Zeit, in der er Hagrid verkörpert hat, einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. "Es ist das Ende einer Ära. Zehn Jahre meines Lebens. Meine Kinder sind in dieser Zeit erwachsen geworden", betonte er.

In dem HBO-Special plauderten auch seine Co-Stars über die Zusammenarbeit mit Robbie. Daniel Radcliffe, Rupert Grint (34), Emma Watson (32) und Co. schwärmten dabei vor allem von dessen Humor. Am Set sei der Brite stets gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt gewesen. J.K. Rowling schrieb nach seinem Tod ebenfalls, sich stets mit ihm kaputt gelacht zu haben.

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Robbie Coltrane bei einem Interview in Orlando im Juni 2014

Getty Images Die "Harry Potter"-Stars bei einem Event in New York im Mai 2004

