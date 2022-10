Schuld abbezahlen: J.Lo lässt Ben Affleck für alles blechen

Jennifer Lopez (53) ist wohl nachtragend! Die Sängerin schwebt seit dem vergangenen Jahr auf Wolke sieben: 18 Jahre nachdem die Verlobung von Ben Affleck (50) gelöst wurde, fand sie wieder mit dem Schauspieler zusammen und heiratete ihn doch noch in einer Märchenhochzeit. Gescheitert war der erste Versuch damals, weil Ben angeblich wild in einem Stripclub gefeiert hatte. Das kann J.Lo einfach nicht vergessen...

Deshalb erinnere sie Ben auch heute noch immer an sein Vergehen von damals, wie RadarOnline berichtete – und lässt ihn zur Wiedergutmachung für seine Vergangenheit angeblich alles bezahlen! "Sie hat das nicht vergessen oder ihm komplett verziehen, also ist das ihre Art, ihn daran zu erinnern, dass sein Verhalten einen Preis hat", behauptete ein Insider. Um in Jennifers Gunst zu bleiben und nicht mit dem Ausrutscher konfrontiert zu werden, müsse der "Batman"-Darsteller für alles finanziell aufkommen.

"Er ist wie ihr persönliches Bankkonto. Er bezahlt ihre Flüge im Privatjet, ihre Urlaube, Hotels, üppige Geschenke von Kleidung bis Schmuck und feines Essen, wann immer sie ausgehen", erklärte eine Quelle. Auch würde Ben ständig Dinge kaufen, um seine Liebste bei Laune zu halten. "Das ist ziemlich ironisch, denn er ist nicht annähernd so viel wert wie sie – aber er weiß, dass er nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine emotionale Schuld abbezahlt", berichtete der Insider.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

