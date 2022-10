Show drei: Diese "The Masked Singer"-Maske ist euer Favorit!

Welche Maske macht auf der Beliebtheitsskala das Rennen? Heute Abend flimmert die dritte Ausgabe von The Masked Singer über die Fernsehbildschirme. Bereits zwei Promis wurden in den vergangenen Wochen demaskiert: Katja Burkard (57), die als Brokkoli ihr Talent unter Beweis gestellt hatte, und Jutta Speidel (68), die das Publikum als Walross verzückte. Doch welche Maske wird dieses Mal fallen und vor allem: Wer ist euer Favorit?

In einer Promiflash-Umfrage konnten die Leser darüber abstimmen, welche Maskierung sie am meisten feiern. Bereits zum zweiten Mal in Folge schaffte es der Werwolf auf Platz eins! Von insgesamt 680 Stimmen [Stand: 15. Oktober, 18:27 Uhr], konnte er 281 Votes (41,3 Prozent) für sich gewinnen. Aber auch der Maulwurf scheint mit seiner Darbietung in der vergangenen Woche überzeugt zu haben. Mit 26,2 Prozent (178 Votes) der Stimmen landete er auf Platz zwei.

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, wird es No Name heute schwierig werden, sich auf der Bühne zu behaupten. Nur 20 Votes (2,9 Prozent) konnte er in der Umfrage ergattern. Aber auch für die Black Mamba könnte es heute wohl eng werden. Sie erzielte 31 Votes und konnte somit nur 4,6 Prozent der Leser für sich gewinnen.

Getty Images Der Maulwurf bei "The Masked Singer"

Getty Images No Name bei "The Masked Singer"

Getty Images Die Black Mamba bei "The Masked Singer"

