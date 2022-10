Tori Roloff emotional: Ihr Sternenkind hätte Geburtstag

Tori Roloff schwelgt in Gedanken. Die "Little People, Big World"-Bekanntheit ist bereits dreifache Mama. Erst im April dieses Jahres durfte sie gemeinsam mit ihrem Mann Zach Roloff (32) ihren jüngsten Sohn Josiah auf der Welt begrüßen. Doch vorher musste sie einen schweren Verlust verkraften: Sie erlitt eine Fehlgeburt. Nun erinnert sie an das Baby: Vor einem Jahr wäre Toris Sternenkind zur Welt gekommen.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit ein niedliches Familienbild mit Zach und den Kids. Darunter gedachte sie ihres verlorenen Babys: "Heute vor einem Jahr wäre der Tag gewesen, an dem unser Sternenkind geboren worden wäre. Ich denke ständig an unser Baby und an all die Dinge, die wir an dem Tag verloren haben, als wir erfuhren, dass wir es nicht bekommen werden." Doch Tori zeigte sich auch dankbar dafür, was sie durch den Verlust gelernt hat. "Perspektive, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Geduld, Unterstützung" und auch ihr jüngstes Kind habe sie aus dieser Erfahrung mitgenommen.

Josiah ist derzeit Toris ganzer Stolz. Erst kürzlich teilte sie niedliche Bilder des Kleinen: "Dieses kleine blauäugige Bündel ist schon fünf Monate alt!", schrieb sie dazu. Kurz zuvor machten sie und Zach offiziell, dass auch ihr drittes Kind wie die anderen Kinder mit Kleinwüchsigkeit geboren wurde. Ihnen war jedoch wichtig zu betonen, dass das Josiah nicht definiert.

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff mit ihren Kindern Jackson, Lilah und Josiah

Instagram / zroloff07 Tori Roloff im November 2021

Instagram / toriroloff Josiah Luke Roloff im Alter von fünf Monaten

