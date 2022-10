Yolanda Hadid glaubt, Enkelin Khai ist Uroma-Wiedergeburt!

Yolanda Hadid (58) liebt ihre Enkelin über alles! Im September 2020 wurde sie zum ersten Mal Oma: Ihre Tochter Gigi Hadid (27) begrüßte zusammen mit ihrem Ex-Freund Zayn Malik (29) die kleine Khai auf der Welt. Das Mädchen ist der ganze Stolz der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und sie schwärmt immer wieder von ihr. Yolanda glaubt sogar, dass Khai die Reinkarnation ihrer eigenen Mutter ist!

"Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter in diesem kleinen Miniaturformat zurückgekommen ist, in einem unglaublichen kleinen Menschen", erzählte die 58-Jährige ET. Die zweijährige Khai teile einfach ungeheuer viele Eigenschaften mit ihrer verstorbenen Urgroßmutter. "Sie tut Dinge und ich denke: 'Oh mein Gott, das ist meine Mutter'", berichtete Yolanda über diese unheimliche Ähnlichkeit.

Yolandas Mutter Ans van den Herik war im Oktober 2019 im Alter von 78 Jahren verstorben. Ihr Tod belastete ihre Tochter schwer. "Nach dem Verlust meiner Mutter kämpfte ich wirklich stark mit Depressionen, gefolgt von einem Lyme-Borreliose-Rückfall", hatte sie vor wenigen Monaten auf Instagram ehrlich erklärt. Deshalb zog sie sich damals für einige Zeit von den sozialen Medien zurück.

