Yolanda Hadid feiert ihr Model-Comeback mit einem Vokuhila

So rockig hat man sie noch nie gesehen: Yolanda Hadid (60) glänzt seit Langem mal wieder auf dem Cover eines Magazins. Und dieses Comeback kann sich sehen lassen, denn die krassen Aufnahmen erinnern an die wilden 80er-Jahre! Die coolen Fotos teilt die Modelmama nun auf Instagram: Übergroße Lederjacken, Netzstrumpfhosen und Plateauschuhe sind natürlich mit am Start. Die blonden Haare trägt sie in einem Vokuhila, ihre Lippen und Augen sind dunkel geschminkt, während sich große Ketten um ihren Hals schlängeln. Die gebürtige Niederländerin posiert wie die Ikonen der Rock-'n'-Roll-Szene auf der Bühne und sogar dahinter.

Die Kommentare sind voller aufgeregter Fans, für die dieses Fotoshooting nur eines bedeuten kann: Yolanda wird ab sofort wieder die Modelszene aufmischen. Sie schreiben: "Wir brauchen Yolandas Model-Ära so schnell wie möglich zurück! Wunderschön", "Ich bin besessen von deiner Schönheit! Das Styling steht dir so gut, du siehst genial aus!" und "Kein Wunder, dass deine Kinder auch alle Supermodels sind!" Viele meinen auch, dass sich Yolanda und ihre Tochter Gigi unglaublich ähnlich sehen. Diese hinterlässt ebenfalls ein Kommentar: "Wahnsinn!" Ab und zu schleichen sich allerdings auch kritische Stimmen unter die ganzen Komplimente. So schreibt ein User zum Beispiel: "Beruhige dich, Oma. Es ist okay, deinen Töchtern jetzt den Vortritt zu lassen."

Obwohl Yolanda als Model bekannt wurde, stand sie zwischen 2012 und 2016 für The Real Housewives of Beverly Hills vor der Kamera. Allerdings behielt sie die Zeit bei dem Reality-TV-Format nicht unbedingt in guter Erinnerung. Wie sie gegenüber Entertainment Tonight verriet, wurde bei ihr während der ersten Staffel Borreliose diagnostiziert. Eine Set-Kollegin hätte ihr damals vorgeworfen, sie würde die Erkrankung nur erfinden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. "Diese Dinge waren sehr verletzend – und nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder und meine Familie", erklärte sie damals.

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid

Getty Images Yolanda Hadid bei der Pariser Fashion Week 2020

