Nach Beef mit Yolanda: Zayn Malik bricht sein Schweigen!

Er bricht sein Schweigen! Der Sänger Zayn Malik (30) hatte im September 2021 mit beunruhigenden Schlagzeilen von sich reden gemacht. Er war mit seiner Schwiegermutter Yolanda Hadid Foster (59) aneinandergeraten, während sich seine damalige Partnerin Gigi Hadid (28) in Paris aufgehalten hatte. Die Beziehung der beiden überlebte den Skandal nicht. Nun bricht Zayn sein Schweigen und stellt klar: So denkt er heute über den ganzen Vorfall!

Zu Gast im "Call Her Daddy"-Podcast äußert sich der Brite erstmals zu den Geschehnissen und erklärt, weshalb er auf die negative Presse bisher nie eingegangen sei: "Das Wertvollste für mich ist meine Zeit und ich will mich nicht rechtfertigen." Dies erscheine ihm sinnlos, denn Zayn findet: "Die Beteiligten wissen, was passiert ist, und das ist alles, was zählt." Zudem wolle er nicht noch zusätzlich zur negativen Berichterstattung beitragen, die später mal von seiner Tochter gelesen werden könnte.

Monatelang hatten sich die Dating-Gerüchte um Zayn und die Sängerin Selena Gomez (30) hartnäckig gehalten. Während diese nun mit dem Schauspieler Jeremy Allen-White anbandeln soll, scheint sich der One Direction-Star inzwischen in die Arme einer unbekannten Instagram-Beauty geflüchtet zu haben.

Anzeige

Getty Images Yolanda Hadid Foster und ihre Tochter Gigi Hadid

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de