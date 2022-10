Zieht Jörg Knör in den "Promi Big Brother"-Container ein?

Beehrt ein waschechter Star-Parodist den Container? Am 18. November öffnet zum zehnten Mal der Star-Container von Promi Big Brother seine Pforten. 22 Folgen lang werden die Stars und Sternchen Deutschlands dann rund um die Uhr – ob beim Essen, beim aufs Klo gehen oder beim Schnarchen – von den neugierigen Zuschauern Deutschlands gemustert. Jetzt soll angeblich ein weiterer Kandidat feststehen, der die Show in diesem Jahr bereichern wird!

Bild will erfahren haben, dass Jörg Knör ab dem 18. November Teil des TV-Formates auf Sat.1 wird! Der 63-Jährige ist vor allem bekannt als Star-Parodist und hat unter anderem schon Stimmen von Udo Lindenberg (76) und Karl Lagerfeld (✝85) imitiert. Der Komiker hat sogar in den 2000er-Jahren eine eigene Show auf ZDF gehabt: "Die Jörg Knör Show"! Manch einer kann sich vielleicht auch noch an Jörgs Gesicht wegen seiner Teilnahme an "7 Tage, 7 Köpfe" auf RTL erinnern. Bislang haben sich aber weder der Entertainer noch Sat.1 zu den Gerüchten äußern wollen.

Die Bild berichtete bisher auch, dass DSDS-Kult-Kandidat Menderes (37) Teil der Unterhaltungsshow werden soll. Auch wäre bereits in trockenen Tüchern, dass das Erotikmodel Micaela Schäfer (38) mit von der Partie sein wird. Die diesjährigen Kandidaten sollen pünktlich zur WM in diesem Jahr in einer Unterkunft einziehen, die an ein Fußballstadion erinnert.

Instagram / joergknoer Jörg Knör im Juli 2022

Instagram / menderesbagci Menderes Bagci im August 2019

ActionPress Micaela Schäfer, Nacktmodel

