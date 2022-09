Kennenlernen und Co.: Julian Claßen und Tanja im Liebestalk!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) plaudern offen über ihre Liebe! Nach der überraschenden Trennung von seiner Frau Bibi Claßen (29) hat der YouTube-Star sein Glück in der einstigen Schwimmerin gefunden. Nach langen Spekulationen bestätigten sie im Netz bereits ihre Romanze. Am kinderTag in Berlin gaben sie dann sogar ihr Debüt auf dem roten Teppich. Dort traf auch Promiflash die Turteltauben und sprach mit ihnen über ihr Kennenlernen, Zukunftspläne und Co.!

