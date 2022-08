"So gruselig": Amira Pochers Sohn sieht aus wie sie als Kind

Amira Pocher (29) traut ihren Augen nicht. 2019 erblickte das erste gemeinsame Kind der Moderatorin und Oliver Pocher (44) das Licht der Welt. Nur ein Jahr später hieß das Paar seinen zweiten Nachwuchs willkommen. Schon damals war für die TV-Bekanntheit und den Comedian klar: Sie werden ihre Kinder nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Doch nun verriet Amira: Ihr jüngster Sohn sieht aus wie sie.

"Ich muss euch sagen, mein Kleiner sieht einfach aus wie ich damals. Also es ist gerade so, als würde ich euch ein Foto von meinem Sohn zeigen", erzählte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story und hielt die Kamera auf ein Kinderfoto von sich. "Das ist so gruselig, dass er einfach identisch aussieht, nur mit helleren Haaren", findet die zweifache Mutter. Ob ihr ältester Sohn ebenfalls nach ihr kommt oder eher Olli ähnlich sieht, behielt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin jedoch für sich.

Auch wenn ihre Fans sich dank ihres Kinderfotos nun ausmalen können, wie ihr Sprössling aussieht, wird die gebürtige Österreicherin ihren Nachwuchs dennoch nicht im Netz zeigen – denn Ehemann Olli hat dazu eine klare Meinung. "Ich finde alle, die ihre Kinder in die Öffentlichkeit zerren und online stellen, relativ verwerflich", stellte der 44-Jährige 2019 in einem Interview mit RTL klar.

Instagram / amirapocher Amira Pocher als Kind

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

