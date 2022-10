Ganz schön gewachsen: So groß sind Sila Sahins Söhne bereits

Die Zeit vergeht wie im Flug! Sila Sahin-Radlinger (36) und Samuel (29) sind seit rund sechs Jahren verheiratet. Doch die beiden gehen nicht nur zu zweit durchs Leben – ihre Söhne Noah und Elija halten sie auf Trab. Auch wenn die einstige GZSZ-Darstellerin die Fans oft mit in ihren Alltag nimmt, sind Bilder von ihren Kids eher eine Seltenheit. Nun postete Sila zur Abwechslung mal wieder Fotos von ihren Jungs – die ganz schön in die Höhe geschossen sind!

Auf Instagram teilte die zweifache Mama einige Aufnahmen von ihrer Familienauszeit in den österreichischen Bergen. Dabei sieht man die Schauspielerin einen Kinderwagen schieben, während Samuel seinen Arm um sie legt. Einer der Jungs steht bei seinem Vater, der andere sitzt im Kinderwagen – dabei fällt auf: Die Kids der Beauty sind ganz schön gewachsen, weswegen der kleine Mann im Kinderwagen kaum noch Platz hat! Auch die Aufnahmen vom Motorcross-Fahren verdeutlichen, dass die Söhne des Kickers und der TV-Bekanntheit gar nicht mehr so klein sind.

Obwohl Noah und Elija augenscheinlich alt genug dafür sind, dass die Mama wieder arbeiten gehen kann, ist das gar nicht so einfach: Sila verriet im vergangenen Sommer, dass es ihr schwerfalle, Jobs an Land zu ziehen. "Du wohnst so weit weg und hast zwei Kinder und bist mit einem Fußballer verheiratet – da war ich schon sofort raus", erklärte die 36-Jährige im Gala-Interview.

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn im Oktober 2022

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn im Oktober 2022

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

