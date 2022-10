Grinsebacken: So groß sind Sarafina Wollnys Zwillinge schon!

Sie werden so schnell groß! Im Mai vergangenen Jahres wurde Sarafina Wollny (27) zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Mann Peter (29) begrüßte die Reality-TV-Darstellerin ihre Zwillinge Emory (1) und Casey (1). Beide erblicken jedoch zwei Monate zu früh das Licht der Welt – deswegen bereiteten sie ihren Eltern einige Sorgen. Mittlerweile geht es den beiden Jungs aber prächtig. Emory und Casey sind schon ganz schön groß, wie Sarafina nun bewies!

Via Instagram teilte die 27-Jährige jetzt niedliche Schnappschüsse der beiden Wonneproppen. Darauf grinsen Emory und Casey bis über beide Ohren an der Linse vorbei. Neben ihrer süßen blonden Mähne und den Zähnchen ist vor allem auffällig, dass die Zwillinge einen gewaltigen Satz in die Höhe gemacht haben. Süßes Detail: Für die Aufnahmen wählte Sarafina den Hashtag "unser ganzer Stolz".

Emory und Casey mögen sich zwar total ähnlich sehen, laut ihrer Mama habe jeder der Jungs aber seinen eigenen Charakter. "Man merkt, wie unterschiedlich die beiden sind", erzählte Sarafina auf der Social-Media-Plattform. Während Emory sehr sensibel sei, entwickle sich sein Bruder mehr und mehr zu einem kleinen Rabauken.

Instagram / sarafina_wollny Emory und Casey Wollny im Oktober 2022

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, TV-Stars

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

