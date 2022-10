Hailey Bieber verzückt mit feuerrotem Look zu Halloween

Was Süßes raus, sonst spukt's in Hailey Biebers (25) Haus! Es ist wieder so weit, Halloween steht vor der Tür und macht auch vor Hollywood-Stars wie der Ehefrau von Justin Bieber (28) keinen Halt. Das Model scheint ein riesiger Fan des Spuk-Festes zu sein. Hailey lieferte nun bereits einen Vorgeschmack auf ihre diesjährigen Grusel-Outfits. Verführerisch-schaurig rekelte sie sich jetzt im Netz!

Am Samstag haute Hailey ihre Community auf Instagram von den Socken. Sie veröffentlichte vier Aufnahmen ihres feuerroten Halloween-Looks, auf dem die Beauty eine knallrote Perücke und Lippen sowie einen kupferfarbenen Smokey-Eye-Look auf ihren Augenlidern trägt. "Ich habe ein bisschen zu viel Spaß", schrieb sie in ihrer Bildunterschrift neben Fledermaus- und Geister-Emojis.

Im Netz konnte sich Hailey vor Komplimenten gar nicht retten. Sogar einige ihrer Promi-Freunde reagierten unter ihrem Beitrag auf die Pics. Paris Hilton (41) kommentierte die Bilder beispielsweise mit einem Herzen und Khloé Kardashian (38) gab der Amerikanerin das Kompliment: "Rot steht dir umwerfend."

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Halloween-Look 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im roten Halloween-Look

Instagram / haileybieber Hailey Bieber verkleidet als Hexe zu Halloween

