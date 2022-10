"Ich werde alt": Brian Austin Green leidet unter Haarausfall

Brian Austin Green (49) lässt sich optimieren! Der Schauspieler musste zuletzt eine harte Erfahrung machen: Er leidet seit Februar an einer Reizdarmerkrankung inklusive starker Bauchschmerzen und Fieber. Außerdem hat er viel Gewicht verloren, weil er seine Ernährung umstellen musste. Das möchte der Ex-Mann von Megan Fox (36) jetzt langsam wieder zunehmen – und auch an einer anderen Baustelle an seinem Körper arbeitet er: Brian unterzog sich einer Behandlung gegen seinen Haarausfall.

Auf Instagram teilte er ein Foto, auf dem er neben seinem Doktor posiert. Außerdem postete Brian ein Video, das zeigt, wie mit einer Spritze Plasma in seine Kopfhaut injiziert wird, während er mit geschlossenen Augen auf dem Stuhl liegt. Das soll den Haarausfall verhindern und neues Haarwachstum fördern. "Behandlung gegen Haarausfall. Ich werde alt!", witzelte der Beverly Hills, 90210-Star unter dem Beitrag.

Die Fans waren in den Kommentaren überwiegend der Meinung, dass Brian die Behandlung gar nicht nötig habe – und das Geld lieber sparen sollte. "Mir ist egal, wie viele Haare du verlierst. Du bist immer noch total heiß", stellte ein User klar. "Du wirst nicht alt, du bist in der Blüte deiner Jahre und wirst immer wunderschön sein", stimmte ihm ein anderer zu.

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green bei seiner Haarausfall-Behandlung

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und sein behandelnder Arzt im Oktober 2022

