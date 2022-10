Ist er es wirklich? Johnny Depp sieht komplett verändert aus

Johnny Depp (59) hat wohl eine Veränderung gebraucht! Der Fluch der Karibik-Darsteller lieferte sich noch im vergangenen Frühjahr einen Rosenkrieg mit seiner Ex Amber Heard (36) vor Gericht. Der Prozess ging zugunsten von dem Schauspieler aus – seitdem kann er sein Leben wieder genießen. Doch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt musste man gleich zweimal hingucken, um ihn überhaupt zu erkennen: Johnny trägt keinen Bart mehr und sorgte damit für eine große Überraschung!

Der 59-Jährige befindet sich gerade gemeinsam mit Jeff Beck (78) auf Tournee. Im Zuge dessen zeigten sich die beiden nun in der Town Hall von SiriusXM in New York, wo einige Fans und Paparazzi Bilder knipsen konnten. Doch die Aufnahmen zeigen einen total veränderten Johnny: Der Musiker hat sich nämlich seinen Bart abrasiert, den er länger als ein Jahrzehnt getragen hatte! Lediglich sein Style ist der gleiche geblieben: Er trug eine abgewetzte kakifarbene Wildlederjacke mit einem bunten Hemd darunter und Blue-Jeans.

Schon am Anfang der Woche präsentierte sich der Hollywood-Star ohne seinen Bart: Am Capitol Theatre in New York nahmen die Fans Jeff und ihn begeistert in Empfang. Aufgrund seiner Kopfbedeckung, einer verspiegelten Sonnenbrille sowie seinem glatt rasierten Gesicht hatte man auch da Johnny kaum wiedererkannt.

Getty Images Steven Van Zandt, Johnny Depp und Jeff Beck

Getty Images Johnny Depp in der SiriusXM's Town Hall in New York im Oktober 2022

Splash News Johnny Depp, Schauspieler

