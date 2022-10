Keine Beziehungen: Eminem hat krasse Vertrauensprobleme!

Eminem (49) gewährt einen Einblick in sein Seelenleben! Seit Jahrzehnten feiert der Rapper eine steile Musikerkarriere. Nachdem er bereits Anfang der 2000er krasse Erfolge mit Songs wie "The Real Slim Shady" oder "Without Me" hatte, genießt der in Missouri geborene Künstler noch heute Legenden-Status! Sein Können stellte er zuletzt mit seiner Mega-Performance während der Halbzeitshow beim Super Bowl 2022 unter Beweis. In Sachen Liebe ist Eminem jedoch nicht so gesegnet wie mit seiner Musik – woran liegt das?

In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone erklärte Eminem, warum er noch immer Single ist: Es falle ihm schwer, jemanden zu finden, dem er vertrauen kann! "Ich meine, ich würde gerne eines Tages wieder in einer Beziehung sein. Wer möchte das nicht? Es ist einfach schwer, in meiner Position neue Leute kennenzulernen", offenbarte der 49-Jährige. Solange er noch auf die richtige Person wartet, sei er jedoch mit seinem kleinen, aber feinen Freundeskreis mehr als zufrieden.

Besser läuft es allerdings für die Töchter des Rappers – denn neben seiner Tochter Hailie Jade Scott Mathers (26) ist auch seine Adoptivtochter Alaina Scott (29) glücklich vergeben. Letztere konnte sich im Dezember 2021 sogar über einen romantischen Heiratsantrag freuen.

Getty Images Eminem im August 2014 in Chicago

Instagram / eminem Eminem in seinem Restaurant "Mom's Spaghetti"

Instagram / alainamariescott Alaina Scott und Matt Moeller im Dezember 2021

