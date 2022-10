Nach Eric-Drama: Bei Sommerhaus-Katha geht es wieder bergauf

Katharina Hambuechen blickt voller Zuversicht in die Zukunft! Die gelernte Analystin sorgte in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen: Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Eric Sindermann (34) zog die Düsseldorferin in Das Sommerhaus der Stars. Doch bereits zu Beginn kam es zwischen den beiden zu heftigen Streitereien – noch während die Show lief, beschlossen die zwei, getrennte Wege zu gehen. Jetzt meldet sich Katha mit einem Update bei ihren Fans!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein User wissen, wie es der Blondine momentan ginge. Katha zeigte sich ehrlich und offenbarte, dass sie an der Situation "noch lange zu knabbern habe". Allerdings schien die Influencerin frohen Mutes zu sein, denn sie betonte: "Aber ich merke momentan, dass das Karma es sehr gut mit mir meint. Fast jeden Tag kommt eine positive Nachricht rein und es geht mir immer besser."

Während Katha seit dem Liebes-Aus als Single durchs Leben geht, scheint ihr Ex eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Auf seinem Instagram-Profil verriet Eric, dass es ihm die Reality-Darstellerin Sanja Alena angetan habe. Die beiden würde es aber langsam angehen lassen, wie der 34-Jährige erzählte: "Wir beide lernen uns aber erst richtig kennen."

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

Instagram / katha.hambu Katha Hambuechen, Influencerin

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de