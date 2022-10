Nach Trennung von Kate Merlan: Jakub geht es sehr schlecht!

Seine große Liebe geht Jakub Merlan-Jarecki (27) so schnell nicht aus dem Kopf! Seit der Fußballer und die Influencerin Kate Merlan (35) ihre Trennung bekannt gegeben haben, liefern sie sich in der Öffentlichkeit einerseits zwar einen Rosenkrieg, andererseits sind beide auch todtraurig. Während Jakub zwar der Zurückhaltendere der beiden ist, offenbart aber auch er jetzt, wie schlecht es ihm wirklich geht!

Er meldete sich auf Instagram zu Wort und bat seine Community um Verzeihung. Denn der 27-Jährige war am Tag zuvor nicht in der Lage, seinen Fans wie gewohnt für Story-Fragen bereitzustehen. "Gestern war einfach so ein Tag, wo ich ganz viele Situationen in meinem Kopf hatte, ganz viel einfach, über ganz viel nachgedacht habe und das hat mich gestern sehr, sehr traurig gemacht", gestand er. Weil Jakub niemanden mit seiner Traurigkeit runterziehen wolle, habe er sich nicht nur von seinen Fans, sondern auch ein wenig von Familie und Freunden distanziert.

Trotz des Herzschmerzes stellt Jakub klar, dass es zwischen ihm und Kate kein Liebes-Comeback geben wird: "Man muss die Realität anerkennen, wie sie ist." Zwar hatte er gestern einen Tag, an dem er sehr emotional gewesen sei, wisse aber: "Das ist aktuell eine harte Zeit, aber ich muss weitermachen." Er wolle in sich gehen und sich zurück melden, wenn es ihm besser geht.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P." 2021

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, Reality-TV-Teilnehmer

