Nackt im Netz: Emily Ratajkowski verteidigt Britney Spears

Emily Ratajkowski (31) hält zu ihrer Kollegin Britney Spears (40)! Die Sängerin wurde im vorherigen November offiziell aus der Vormundschaft ihrer Familie entlassen und postet seither fleißig sexy Fotos auf ihren sozialen Medien. Doch auch das Model zeigt gerne, was es hat und versorgt seine Follower regelmäßig mit Bildern ihres Körpers. Für ihre Offenheit werden die zwei häufig kritisiert und angefeindet. Jetzt äußerte sich Emily öffentlich an ihre Hater und verteidigte Britney.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Variety sprach die "Gone Girl"-Schauspielerin über die Anfeindungen an Britney. Sie kritisierte, wie die 40-Jährige im Netz für ihre freizügigen Fotos beleidigt wird. "Sie hat viel durchgemacht. Das beeinflusst dich für den Rest deines Lebens", erzählte sie. Die Bekanntheit beschrieb, wie sehr die Gesellschaft weiterhin das Image von Britney auseinandernehme, obwohl sie bereits eine schwere Vergangenheit in der Öffentlichkeit durch stand. "Wieso hetzten wir so über sie? Ich bin mir sicher, dass sie bereits Probleme mit ihrer Sexualisierung hatte, doch jetzt darf sie das alleine entscheiden", ergänzte Emily.

Emily hat bereits selbst Erfahrungen mit Hater-Kommentaren gemacht, da sie gewöhnlich freizügige Bilder auf Instagram teilt. "Ich habe eine schwierige und komplizierte Beziehung mit dem Internet als Star", beschrieb sie. Jedoch weiß Emily, dass das Wegschauen der Hater-Kommentare der beste Erfolg ist zum Glücklichsein.

Instagram / emrata Model Emily Ratajkowski im August 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2022

