Neuer Look: JoJo Siwa überrascht Fans mit pinken Haaren!

JoJo Siwa (19) hatte offenbar Lust auf eine Typveränderung! Die US-Amerikanerin wurde durch ihre Teilnahme an dem Format "Dance Moms" einem großen Publikum bekannt. Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit überwiegend als Influencerin tätig – und versorgt ihre Community regelmäßig mit lustigen Tanz-Clips und Vlogs aus ihrem Privatleben. Vor rund zwei Wochen entschied sich die US-Amerikanerin dazu, ihre langen Haare kurz schneiden zu lassen. Jetzt legte JoJo noch einmal einen drauf: Sie überraschte ihre Fans mit einer pinken Mähne!

Am Mittwoch war die 19-Jährige zu Gast bei den Industry Dance Awards in Los Angeles. Auf dem roten Teppich zog sie dabei alle Blicke auf sich. Der Grund? Ihre blonden Haare erstrahlen nun in einem auffälligen Pinkton. Ihr Outfit war mindestens genauso farbenfroh: JoJo trug ein fuchsiafarbenes Oberteil mit Fransendetails und kombinierte dazu einen schwarzen Tüllrock. Mit ihrem neuen Look schien sich die Tänzerin sichtlich wohlzufühlen: Auf den Fotos strahlte sie bis über beide Ohren.

Auch privat läuft es bei JoJo momentan rund: Am Dienstag machte sie nach monatelangen Liebesgerüchten die Beziehung zu der Web-Bekanntheit Avery Cyrus (22) offiziell. In einem YouTube-Video fragte die 22-Jährige die Beauty mit einem selbstgemalten Plakat, ob sie ihre Freundin sein wolle. Die Musikerin musste da natürlich nicht lange zögern. "Wir sind jetzt ein Paar", jubelte sie.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, TikTok-Star

Splash News / ActionPress JoJo Siwa im Oktober 2022 in Los Angeles

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, Webstars

