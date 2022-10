Süß: König Charles hat Harrys Hochzeitsbild in seinem Büro!

2020 legten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) überraschend ihre royalen Pflichten nieder – danach verließen sie Großbritannien in Richtung USA. In einem Interview mit Oprah Winfrey erhoben die Eheleute schwere Vorwürfe gegen den britischen Königspalast – auch von Rassismus war die Rede. Das soll dem Verhältnis zwischen der Royal-Family und den Sussexes schwer geschadet haben. Somit sind sie bei wichtigen Anlässen wie der Beisetzung der Queen (✝96) nur Gäste im Hintergrund. Doch trotz der Vorkommnisse hat König Charles III. (73) das Hochzeitsbild seines jüngsten Sohnes offenbar immer bei sich.

Das bemerkten nun aufmerksame Fans in einem Twitter-Video. Darin empfängt Charles die britische Premierministerin Liz Truss (47) zu einer Audienz. In seinem Office im Buckingham Palace zieht sich der 73-Jährige nicht nur zum Arbeiten zurück, sondern wird vermutlich gelegentlich auch mal in Erinnerungen schwelgen. Denn in Charles' Büro stoßen seine Gäste auf eine Menge Familienschnappschüsse – so auch auf Harry und Meghans Hochzeitsporträt von 2018.

Dabei könnte die neueste Aktion des Königshauses der Beziehung von Charles und seinem Sohn ein weiteres Mal einen Stoß verpasst haben. Am 6. Mai 2023 soll er zum neuen britischen Regenten gekrönt werden – doch ausgerechnet da feiert sein Enkel Archie Harrison (3) seinen Geburtstag. Laut der Royal-Expertin Katie Nicholl sei das vom Palast aber keine böse Absicht gewesen, sondern eher "ein glücklicher Zufall", wie sie gegenüber ET behauptete.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

