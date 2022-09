So hot: Olivia Wilde zeigt sich in einem knallroten Outfit!

Olivia Wilde (38) weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht! Die Schauspielerin lernte am Set von "Don't Worry Darling" Sänger Harry Styles (28) kennen. Seitdem sollen sie gemeinsam durchs Leben gehen. Über ihre Beziehung sprechen die beiden selten, auch gemeinsame Auftritte der zwei sind rar. Deshalb überrascht es kaum, die ehemalige Dr. House-Darstellerin nun ohne ihn in New York zu sehen. Olivias Auftritt komplett in Rot brachte die Fotografen dennoch zum Staunen.

Die Beauty wurde in New York gesichtet, als sie gerade ihr Hotel verließ. Dabei wählte sie ein besonders auffälliges Outfit – sie ging in einem knallroten Hosenanzug aus. Unter dem zusammengeknöpften Blazer trug sie anscheinend nichts, weshalb der tiefe Ausschnitt einen Blick auf ihr Dekolleté freigab. Passend dazu entschied sie sich für eine weite Schlaghose sowie schwarze Absatzschuhe und eine große, halbmondförmige Tasche. In diesem sexy Look strahlte sie in die Kameras der anwesenden Paparazzi.

Doch warum zeigt sich die 38-Jährige eigentlich so selten mit ihrem Harry? "Wir setzen beide alles daran, unsere Beziehung zu schützen. Ich denke, das geschieht aus Erfahrung, aber auch einfach aus tiefer Liebe", hatte die zweifache Mutter gegenüber Variety im August verraten. Sie habe es persönlich noch nie erlebt, dass eine Beziehung von der Öffentlichkeit profitiert.

Anzeige

MEGA / Said Elatab Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

MEGA / Said Elatab Olivia Wilde in New York im September 2022

Anzeige

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de