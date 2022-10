Traumhochzeit mit ihrem Lou: TV-Star Lisha total glücklich!

Sie ist nach diesem besonderen Tag überglücklich! Die TV-Stars Lisha und Lou sind schon seit einiger Zeit verheiratet. In einer intimen standesamtlichen Trauung gaben sie sich das Jawort. Dass sie irgendwann noch einmal groß heiraten werden, stand außer Frage. Und nun war der große Tag gekommen: Am Samstag sind die beiden auf Mallorca noch einmal vor den Traualtar getreten. Nach der großen Sause meldet sich Lisha jetzt ganz emotional bei ihren Fans!

In ihrer Instagram-Story lässt die Netzbekanntheit ihren großen Tag mit Lou noch einmal Revue passieren. "Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Abend. Es waren so coole Leute dabei, es hat so Spaß gemacht", erzählt sie ganz selig ihren Followern. Allzu viele Details gibt die Beauty dabei aber nicht preis – ihre Fans können sich die Traumhochzeit nämlich schon bald im TV ansehen.

Ein paar Einblicke konnten die Fans aber schon genießen – denn die prominenten Gäste wie Caro und Andreas Robens oder auch Daniela Büchner (44) teilten ein paar Impressionen von dem großen Tag der zwei. So stand die Hochzeit ganz unter dem Motto "All in white". Aber auch ein großes Feuerwerk durfte nicht fehlen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha bei den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina auf der Hochzeit von Lisha und Lou

