Widerspricht sich Prinz Harry in Memoiren und Netflix-Doku?

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) verwundern nicht nur die Königsfamilie! Als die beiden einen Mega-Deal mit dem Streamingdienst "Spotify" abschlossen, vereinbarten sie unter anderem, dass sie über ihr Leben in der Königsfamilie eine Doku drehen werden. In der versprachen die Auswanderer, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und über die Monarchie auszupacken. Jetzt machen Harry und Meghan aber einen Rückzieher und wollen die Doku abschwächen – womit sie die Netflix-Macher sehr verblüffen!

Laut PageSix soll die geplante Doku, die Anfang Dezember Premiere haben wird, in Widerspruch zu den Behauptungen in Prinz Harrys brisanten Memoiren stehen, die kürzlich durch den Tod der Königin verzögert wurden. Eine Quelle erzählte: "Vieles in der Show widersprach dem, was Harry geschrieben hat und das war ein Problem." Deshalb hätten sie die Filmemacher darum gebeten, Inhalte, die sie für ihre Doku selbst lieferten, zurückzunehmen.

Wegen der inhaltlichen Anpassungen hätten der Prinz und die Herzogin Netflix darum gebeten, die Veröffentlichung ihrer Doku auf das nächste Jahr zu verschieben. Doch die Netflix-Bosse sollen den beiden nicht entgegenkommen wollen. Die Quelle behauptet, dass der Streaming-Dienst die Sussex-Serie direkt nach der fünften Staffel von "The Crown" veröffentlichen will.

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

