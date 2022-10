Alessia Herren stolz: So weit ist ihre Schwangerschaft schon

Alessia Herren (20) ist überglücklich! Die Beauty verzückte heute ihre Fans mit tollen News: Denn die Tochter von Willi Herren (✝45) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Im Netz meldete sie sich bereits mit emotionalen Worten bei ihren Followern – in einer TV-Show plauderte sie zudem weitere Details über ihre Schwangerschaft aus: unter anderem auch, im wievielten Monat sie sich zurzeit schon befindet.

Im neuen Format The Real Life - #nofilter erzählte Alessia jetzt, dass ihr Baby ein echtes Wunschkind sei – außerdem verriet sie, wie weit ihre Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist: "Ich bin im vierten Monat." Dass sie im kommenden Jahr Mama wird, habe sie am Anfang kaum glauben können. "Ich kann es immer noch nicht. Man spürt das Kind am Anfang ja noch nicht", gab sie zu.

Der errechnete Stichtag ihres Babys hat für Alessia eine ganz besondere Bedeutung: Denn ihr Nachwuchs soll im April zur Welt kommen – genau in dem Monat, in dem ihr Papa Willi im vergangenen Jahr starb. "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vaters", schrieb sie dazu auf Instagram.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Oktober 2022

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

