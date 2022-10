Autsch: Nicolas Puschmann hat einen Schneidezahn verloren

Nicolas Puschmann (31) hat eine harte Woche hinter sich! Der ehemalige Let's Dance-Kandidat scheint ein eher schwieriges Verhältnis zu seinen Zähnen zu haben: Im Juni dieses Jahres musste er einen Urlaub in Süd-England abbrechen – denn er hatte sich damals seinen linken Schneidezahn samt Wurzel verloren. Nun meldete sich der Schauspieler erneut bei seinen Fans. Und wieder macht ihm der vordere Beißer zu schaffen!

Auf Instagram teilte Nicolas am Wochenende nämlich eine Reihe an Fotos, auf denen er sich zunächst eine Hand vor den Mund hält. Auf einem späteren Bild gibt er dann aber den Blick auf eine fiese Zahnlücke frei – ein Schneidezahn fehlt darauf deutlich. "Unfall, Wasserschaden, keinen Zahn in der Fresse. Läuft doch...", scheint der Unter uns-Star seinen Humor dennoch nicht verloren zu haben. Was genau ihm widerfahren ist, behielt er allerdings für sich.

Seine Fans zeigten unter dem Post ihr Mitleid angesichts dieser Pechsträhne – rasch sammelten sich zahlreiche mitfühlende Kommentare unter den Fotos. Und auch einen Mutmacher gab es für Nicolas. "Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen", zeigte sich ein User sicher.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Star

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann im September 2022

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Juni 2022

