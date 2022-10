Harry Styles hilft Olivias Kids mit den Halloween-Kostümen!

Wie süß! Am Set vom Film "Don't Worry Darling" lernten sich Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) kennen. Seitdem sollen sie ein Paar sein – doch halten ihre Beziehung strikt aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur selten zusammen. Aus ihrer früheren Beziehung mit Jason Sudeikis (47) hat die Regisseurin zwei Kinder. Doch das scheint kein Problem für den Sänger zu sein: Harry soll sich total lieb um Olivias Kinder kümmern – gerade bei der Vorbereitung für Halloween!

Ein Insider, der dem "Watermelon Sugar"-Interpreten nahesteht, offenbarte gegenüber Hollywood Life, dass er mit den Kindern Otis und Daisy richtig aufblüht. "Harry versteht sich gut mit Olivias Kindern, die ihn sehr mögen. So reif Harry für sein Alter auch ist, im Herzen ist er noch ein Kind, vor allem, wenn es um Halloween geht", witzelte die Quelle. Er habe den beiden sogar schon einen Haufen Kostüme gekauft und gehe auf jeden Wunsch ein! Zu dem gruseligen Fest werde er in Los Angeles sein und überlege sich auch schon fleißig ein Kostüm für sich selbst.

Zurzeit tourt das einstige One Direction-Mitglied durch Nordamerika. Doch Ende Oktober wird er für einige Shows hintereinander in L.A. auftreten, weswegen er auch mehr Zeit mit seiner Freundin verbringen kann. "Nach so viel Zeit unterwegs ist das eine schöne Abwechslung", verriet ein anderer Insider und betonte, dass sich die Turteltauben sehr darauf freuen würden.

Anzeige

Getty Images Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler und Olivia Wilde posieren bei den Filmfestspielen

Anzeige

Instagram / oliviawilde Olivia Wilde mit ihren Kindern Daisy und Otis

Anzeige

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Harry so lieb um die Kinder kümmert? Ja, das passt auch zu ihm! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de