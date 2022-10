Hat "Temptation Island"-Christina kein Selbstbewusstsein?

Ist das der Grund für ihre Ausraster? Christina Dimitriou (30) stellt sich momentan dem krassen TV-Experiment Temptation Island V.I.P. – so wollen sie und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) herausfinden, ob ihre Liebe für die Ewigkeit ist. Sie müssen männlichen und weiblichen Verführern widerstehen. Das scheint für die Griechin bisher kein Problem zu sein. Die anderen vergebenen Kandidatinnen beschäftigen sie wohl mehr. Christina beleidigte Sandra Sicora (30) und Co. – Letztere hat eine Theorie, warum das so sein könnte!

Während einer Party in der TV-Villa fing Christina plötzlich an, gegen die Teilnehmerinnen Sandra, Lala Aluas und Michelle Daniaux zu schießen. "Wenn ich was zu sagen habe, hat jeder sein Maul zu halten. Punkt. Gerade diese Weiber. Das sind Opfer-Weiber", schrie die Ex on the Beach-Bekanntheit rum. Gegenüber Promiflash äußerte Sandra nun eine Vermutung, warum Aleks' Freundin das gesagt hat: "Meiner Meinung nach fehlt ihr viel Selbstbewusstsein. Uns als 'Opfer' zu betiteln, obwohl wir ihr nichts getan haben, finde ich nicht in Ordnung."

Sandra habe sich sogar eher Unterstützung von ihr gewünscht: "Vor allem sollten wir Frauen in der Villa uns gegenseitig stärken, da wir das Experiment Beziehungstest ja gemeinsam durchleben", führte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Christina erklärte hingegen, dass dies aber nun mal ihre Ausdrucksweise sei.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Sandra

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im August 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de