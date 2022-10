Nach Kanye-Eklat: Kim Kardashian genießt Zeit mit Sohn Saint

Kim Kardashian (41) lässt sich nicht unterkriegen! Der Realitystar ist zurzeit wegen ihres Ex-Mannes Kanye West (45) unfreiwillig in den Schlagzeilen. Der Rapper postete in den vergangenen Wochen immer wieder Anschuldigungen gegen seine Ex und ihre Familie. Nachdem er den Schulnamen der gemeinsamen Kinder veröffentlicht hatte, soll Kim sogar zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt haben. Trotz des Stresses begleitete Kim ihren Sohn Saint (6) zu seinem Fußballspiel.

Wie Metro berichtet, unterstützte Kim ihren Sohn Saint letzte Woche bei einem Fußballspiel in Los Angeles. Dabei trug die vierfache Mutter einen blauen Pullover und eine schwarze Hose. Während des Spiels machte es sich der Star auf einem Campingstuhl bequem und beobachtete aufmerksam das Spiel ihres Sohnes. Dabei ließ sich die Bekanntheit nichts von den negativen Schlagzeilen anmerken.

Seit einigen Wochen gibt es immer wieder Anschuldigungen ihres Ex-Mannes in der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem ärgerte der Rapper sich über die Schulauswahl seiner Kinder. Demnach beschuldigte er Kim, diesbezüglich falsche Entscheidungen getroffen zu haben.

ActionPress Kim Kardashian bei einem Fußballspiel

ActionPress Kim Kardashian in Los Angeles

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, New York 2019

