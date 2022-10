Wegen Kanyes Hate: Kim K. lässt Schule ihrer Kids bewachen

Kim Kardashian (41) sorgt sich um die Sicherheit ihrer Kinder. Trotz der Trennung von Kanye West (45) kümmern sich die beiden zusammen um ihre vier Sprösslinge – und sind sich dabei oft nicht einig. So will der Rapper zum Beispiel unbedingt, dass die Kids die von ihm gegründete "Donda Academy" besuchen. Seine Ex ist jedoch strikt dagegen, weil es keine anerkannte Schule ist. Jetzt hat Kim sogar extra Securitys an der aktuellen Schule ihrer Kinder angeheuert.

In seinem Unverständnis über Kims Entscheidung veröffentliche Kanye im Netz nämlich kurzerhand den Namen der Schule, die seine Kinder aktuell besuchen – demnach kann jeder herausfinden, wo sich das Institut befindet, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Wie TMZ berichtet, hat die Schule der Kardashian-Kids deshalb vor Kurzem Vorkehrungen getroffen: Als weitere Vorsichtsmaßnahme hat sie zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt – für die soll Kim sogar höchstpersönlich in die Tasche greifen.

Auch sonst sorgt Kanye mit seinem Auftritt in den sozialen Medien immer wieder für negative Schlagzeilen. Nach seinem provokanten Statement zu seiner "White Lives Matter"-Kontroverse schritten die Plattformen deshalb schließlich ein: Twitter sperrte den Account des Musikers wegen Verstoßes gegen deren Richtlinien, Instagram löschte Inhalte von seinem Konto.

Getty Images Kim Kardashian, September 2022

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern North und Saint und seinem Neffen Reign

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

