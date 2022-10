"Perfekter Zeitpunkt": Kate Merlan will bald Baby kriegen

Kate Merlan (35) plant ihre Zukunft auch ohne ihren Ex Jakub (27) weiter! Nachdem die Influencerin und der Fußballer Ende September das Aus ihrer Ehe bekanntgaben, waren beide am Boden zerstört. An ihrer Wut und Trauer ließen sie seitdem tagtäglich ihre Fans teilhaben. Kate sieht jetzt wohl ein Licht am Ende des Tunnels, denn sie plant auch ohne Jakub ein Baby!

"Jetzt ist langsam der perfekte Zeitpunkt", verkündete Kate am Sonntagabend auf Instagram. "Ihr wisst ja, dass ich Babys über alles auf der Welt liebe, ich bin ja ein richtiger Kinderfreund", fuhr sie fort. Dann platzte es aus der 35-Jährigen fröhlich heraus: "Ich [habe] mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr ein Baby bekommen möchte."

Dass Kate nun bereit sei, endlich "Katie-Mama" zu werden, kann sie erklären: "Ich habe das in der Vergangenheit immer weggeschoben." Sicher sei die Beauty sich, dass es aber nicht bei einem Kind bleiben soll. "Ich möchte vier, nicht nur eins." Von wem Kate das Baby bekommen möchte, hat sie allerdings nicht verraten.

Kate Merlan, Influencerin

Kate Merlan, Reality-TV-Star

Kate Merlan, TV-Star

