Sagen Ricarda Raatz und Maurice schon "Ich liebe dich"?

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz schweben im siebten Himmel! In der diesjährigen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich die beiden kennen und fanden direkt Gefallen aneinander. Doch statt heile Welt bekamen die Zuschauer bei den Reality-TV-Teilnehmern vor allem heftige Wortgefechte und viel Drama zu sehen. Doch ohneeinander konnten sie eigentlich nie – vor allem die sexuelle Anziehung zwischen ihnen war in der Villa deutlich spürbar. Vor wenigen Tagen machten Ricarda und Maurice ihre Liebe offiziell – sagten sie schon die magischen drei Worte zueinander?

Im Interview mit Promiflash plauderten die beiden Turteltauben nun ein wenig aus dem Nähkästchen. "Die Worte sind tatsächlich schon gefallen, da wir so füreinander empfinden und einfach die Person gefunden haben, die wir uns immer gewünscht haben", verriet Maurice dazu. Die drei Worte seien für die zwei TV-Stars von großer Bedeutung – sie hegen nämlich große Gefühle füreinander. "Wir würden schon fast behaupten, dass wir Seelenverwandte sind", schwärmte das Paar weiter.

Während "Are You The One?" über die Bildschirme flimmerte, hatte die Gerüchteküche heftig gebrodelt, dass Maurice und Ricarda nach den Dreharbeiten miteinander angebändelt hätten. Die beiden wurden nämlich in einem Club beim Knutschen erwischt – einige Wochen später bestätigten sie ihr Liebesglück via Instagram.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda, Oktober 2022

privat Maurice Dziwak und Ricarda Raatz im Mai 2022

