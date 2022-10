Sarah Hyland und Wells Adams feiern fünfjähriges Jubiläum

Sarah Hyland (31) und Wells Adams (38) feiern ein wichtiges Datum! Ende August war es so weit: Der Modern Family-Star und der ehemalige US-Bachelorette-Kandidat gaben sich bei einer romantischen Trauung das Jawort. Seit der Hochzeit genießen die Frischvermählten ihr Eheleben in vollen Zügen und versorgen ihre Community weiterhin mit süßen Schnappschüssen. Anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums machte die Schauspielerin ihrem Ehemann jetzt eine Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Sarah einen Schnappschuss und gratulierte ihrem Liebsten so zum Liebesjubiläum. "Wir feiern heute fünf Jahre ich liebe dich. Alles Gute zum halben Jahrzehnt Baby", lauten die rührenden Zeilen unter dem Beitrag. Bei dem Kussfoto scheint es sich um das Brautpaarshooting zu handeln: Das Bild zeigt die beiden Turteltauben bei einem traumhaften Sonnenuntergang.

Die beiden scheinen ihre gemeinsame Zeit vorerst alleine zu verbringen – Familienplanung scheint bei dem Pärchen nämlich noch lange kein Thema zu sein. "Ich denke, irgendwann [wollen wir Kinder haben], aber wir sind beide im Moment so beschäftigt", verriet Wells in einem Interview mit ET. Sowohl der 38-Jährige als auch Sarah sollen aktuell beruflich ziemlich eingespannt zu sein: "Ich denke, wir werden erst mal versuchen, uns auf die Arbeit zu konzentrieren und werden dann später vielleicht ein paar Kinder bekommen."

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifornien

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland, "Modern Family"-Star

Instagram / wellsadams Sarah Hyland mit ihrem Ehemann Wells Adams

